بنزيمة يرد على إهانة الرئيس الفرنسي

رد الفرنسي كريمة بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على انتقادات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي اتهمه بكونه نموذجًا أخلاقيًا غير جيد، وأن لاعبي كرة القدم “سيئوا الخلق”، قائلاً: إنه “لم يكن عليه قول ذلك”.

وقال بنزيمة، في تصريحات عقب فوز فريقه، أمس الثلاثاء على ليجيا وارسو البولندي (5ـ1) بدوري أبطال أوروبا، بحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.: “ماذا تريد أن أقول لك؟ نعم أنا لست قدوة.. أنا ألعب كرة القدم، وأمتع الناس. أنا على خلق جيد؛ بسبب أمي”.

كان الرئيس الفرنسي، انتقد في كتابه “رئيس” مهاجم ريال مدريد، المتورط في قضية ابتزاز مواطنه بالمنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا، واستبعد من المنتخب الفرنسي على خلفية ذلك.

وأشار هولاند: “بنزيمة يعد نموذجًا أخلاقيًا غير جيد”، ولاعبي المنتخب الفرنسي “تحولوا من لاعبين سيئي الخلق إلى نجوم أغنياء”.

وعن استبعاده لنحو عام من صفوف منتخب “الديوك” على خلفية قضية فالبوينا، أعرب بنزيمة عن رغبته في العودة، قائلاً: “المنتخب؟ سنرى. ليس ضروريًا أن نتحدث عن ذلك طوال الوقت. ينبغي عليّ أن أقدم مباريات جيدة مع فريقي”.

وختم: “آمل في أن أتلقى مكالمة من المنتخب، لكنني لست قلقًا. بالنسبة لي من المهم العودة وهذا كل الأمر”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes