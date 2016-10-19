مدرب العين: عموري لا يدافع لأنه مثل ميسي وكريستيانو

قاد نجم فريق العين عمر عبد الرحمن (عموري) فريقه لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر لشقيقه محمد الذي أدرك التعادل في مرمى الجيش القطري بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 وبالتالي تأهل العين للنهائي بنتيجة 5-3 بعد أن فاز ذهابا 3-1.

مدرب فريق العين زلاتكو داليتش تحدث عن الدور الكبير الذي يقوم به عموري في قيادة هجوم الفريق، وقدراته الفنية المميزة في إدارة دفة الأمور على أرض الملعب.

وقارب زلاتكو بين ما يؤديه عموري مع العين، بما يقوم به كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم البرتغال كريستيانو رونالدو مع فريقيهما برشلونة وريال مدريد، لذلك فهو لا يمكن أن يعيده للعب في مركز دفاعي.

كووورة

شام تايمز

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