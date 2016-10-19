سجن مربية لممارستها الجنس أكثر من 70 مرة مع صبي تعمل على رعايته

لندن ـ “شام تايمز”: قضت محكمة بريطانية بسجن شابه في التاسعة عشرة من العمر تعمل كجليسة أطفال (مربية)، بعد اعترافها بممارسة الجنس أكثر من 70 مرة مع صبي قاصر كانت تعمل على رعايته.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) إن المربية، ديليا بولتون، أقرّت أمام المحكمة بأنها مارست الجنس مع الصبي الذي تعمل على رعايته بصورة منتظمة للغاية، وكانت تشتري له المشروبات الكحولية عندما يكون والداه خارج المنزل.

واضافت أن محكمة التاج في بلدة مولد بويلز استمعت إلى أن المربية والصبي مارسا الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل وتبادلا رسائل نصية ذات طبيعة جنسية، وعثرت الشرطة على مجموعة منها خزّنتها على هاتفها المحمول بعد اعتقالها.

وابلغت المربية ديليا المحكمة بأنها اقامت علاقة حب مع الصبي وبادلها هذا الشعور على الرغم من فارق السن بينهما، لكن المحكمة اعتبرت أنها خانت مهنتها القائمة على الثقة وقضت بسجنها 18 شهراً.

كما أمرت محكمة التاج بمدينة مولد بادراج اسم جليسة الأطفال في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 أعوام، ومنعها من الاتصال مع الفتيان دون السادسة عشرة من العمر طوال هذه المدة.

شام تايمز

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