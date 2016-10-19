عراقي يقاضي وزارة الدفاع البريطانية للمطالبة بتعويض مالي لاصابته بمرض الدوالي جراء احتجازه

لندن ـ “شام تايمز”: حرّك عراقي دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لمطالبتها بتعويض مالي لاصابته بمرض الدوالي بعد احتجازه لدى قواتها، اثناء احتلال بلاده من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) إن العراقي، الذي لم يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية، حمّل القوات البريطانية مسؤولية اصابته بالدوالي بعد اعتقاله قبل نحو عقد الزمان لاشتباهها بانتمائه إلى جماعة مسلحة متمردة.

وقالت إن العراقي استخدم قانون حقوق الإنسان لتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن لمطالبتها بتعويض يمكن أن يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية، لاصابته بمرض الدولي جراء احتجازه من قبل قواتها للفترة 2008 ـ 2009 وتسليمه بعدها للقوات الامريكية.

واضافت الصحيفة أن المحامين البريطانيين الذين يمثلون الرجل العراقي يجادلون بأن الطريقة التي تعاملت بها القوات البريطانية مع موكلهم اثناء احتجازه بطريقة غير قانونية، أدت أيضاً إلى اصابته بمشاكل في التنفس وكسر أحد أسنانه.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن 200 جندي بريطاني يعتزمون تحريك دعاوى قضائية ضد وزارة دفاع بلادهم بتهمة تنصلها عن مساعدتهم من الملاحقات القضائية التي تطاردهم بتهم انتهاك مدنيين عراقيين.

ويحقق (فريق ادعاءات العراق التاريخية)، الذي أنشأته وزارة الدفاع البريطانية عام 2010 للنظر في الاتهامات الموجهة ضد قواتها في العراق، في 88 قضية اساءة معاملة و 51 حالة وفاة لمدنيين عراقيين اثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية.

وتوقعت مصادر أن تصل تكاليف التحقيقات التي يجريها الفريق إلى 100 مليون جنيه استرليني بعد تمديد فترة عمله ثلاث سنوات أخرى على الأقل، من بينها 22 مليون جنيه دفعتها الوزارة كتعويضات لمدنيين عراقيين رفعوا دعاوى ضدها لتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على يد جنود بريطانيين.

شام تايمز

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