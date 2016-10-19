بوتين يهنئ أردوغان على ” النجاح التركي ” في سوريا

أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ تركيا على نجاحها في محاربة تنظيم داعش في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رئاسي تركي أن الرئيسين بحثا آخر التطورات في العراق والحرب على الإرهاب والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأوضحت الوكالة أنهما بحثا الأوضاع في سوريا وسبل إنهاء العنف في حلب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

شام تايمز

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