اردوغان: منطقة امنة شمال حلب بمساحة 5 الاف كم2 قريبا بدون دعم أحد ولا موافقة أحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم الأربعاء, أن عملية “درع الفرات” التي تقودها بلاده في سوريا ستعلن قريبا عن منطقة آمنة شمال حلب بمساحة 5 آلاف كم مربع.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام اجتماع “للمخاتير” في مجمع الرئاسة بالعاصمة التركية إن عملية “درع الفرات” العسكرية حققت نجاحات لم يحققها التحالف الدولي خلال سنوات.

و يواصل فيه الجيش التركي عملياته في ريف حلب الشمالي, والتي بدأت 24 آب الماضي, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية, مدعومة من تركيا, من السيطرة على مدينة جرابلس بالكامل، بعد معارك مع “داعش”, كما انتزعت عدة قرى في جنوب غرب المدينة من الاكراد والتنظيم منها منطقة دابق الاستراتيجية.

وأضاف اردوغان “لم نحصل على دعم من أحد ولم نأخذ موافقة من أحد لتنفيذ العملية”، مشيرا الى أن “المواطنين السوريين يعودون إلى بلداتهم ويعيشون حياتهم الطبيعية بعد أن تم “تطهير” مدينتي جرابلس ودابق”.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال منذ ايام إن جهود تركيا لإقامة منطقة آمنة في سوريا ستستمر لحين تأمين الحدود التركية والقضاء على التهديدات التي تواجهها بلاده.

وتابع الرئيس التركي: “لن ننتظر وقوع الأعمال الإرهابية في بلادنا، سنضربهم أينما كانوا، بلادنا منذ أكثر من 30 عاما تكافح تنظيم بي كا كا الإرهابي”، (حزب العمال الكردستاني)، لافتا الى اننا “لن نترك أي تنظيم إرهابي على هذه الجغرافيا، إما أن يسلموا أنفسهم أو يتركوا الجغرافيا التركية”.

وكانت روسيا حذرت, في وقت سابق, الاتحاد الأوروبي من دعم تركيا في مساعيها الرامية لإقامة “مناطق آمنة” في سوريا, مشككة باستخدام هذه المناطق لأغراض انسانية, كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إقامة “منطقة عازلة” في سوريا مسألة صعبة من الناحية “التطبيقية” من دون التزام عسكري كبير.

شام تايمز

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