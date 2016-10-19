فرع الأمن الجنائي بحماة : الطُّعم فتاة .. والخاطفون امرأتان ورجل!!

ألقى فرع الأمن الجنائي بحماة القبض على 3 من أفراد شبكة إرهابية ترتكب جرائم الخطف والسطو المسلح في بلدة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد اللواء أشرف طه قائد شرطة محافظة حماة أن دوريات من فرع الأمن الجنائي من خلال متابعتها وعملها الحثيث لكشف جرائم الخطف توصلت إلى معلومات مؤكدة عن وكر لشبكة إرهابية في مدينة سلحب، فداهمته وعثرت بداخله على المواطن /م، أ/ أحد المختطفين وحررته، وألقت القبض على 3 من أفرادها، وهم امرأتان ورجل حيث اعترفوا خلال التحقيق بتنفيذ عدة عمليات خطف وسطو مسلح وابتزاز الأهالي في تحصيل مبالغ نقدية عالية مقابل إطلاق سراح المختطفين.

وقال قائد الشرطة: إن المقبوض عليهم اعترفوا باستدراج الشاب /م أ/ 20 عاماً بواسطة فتاة تدعى /ف، أ/ إلى كازية الرعيدي قرب سلحب قبل أن يقوموا باختطافه بعد تهديده بالسلاح واقتياده إلى وكر الشبكة في سلحب بغية ابتزاز أهله بالحصول على مبالغ مالية مقابل تحريره!!.

وكان فرع الأمن الجنائي في حماة قبض خلال الأسبوع الماضي على أحد عناصر خلية قتل وسطو مسلح وإرهاب مدنيين في قرية تل سكين وعلى فتاة تقوم بترويج وبيع المخدرات في حي الأندلس بالمدينة وبحوزتها كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة!!.

الوطن

شام تايمز

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