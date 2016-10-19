هدف جزائري يقود ليستر سيتي للعلامة الكاملة

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي الإنجليزي للفوز على ضيفه إف سي كوبنهاجن الدنماركي بهدف، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “ووكرز ستديوم”، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل محرز هدف الفوز بكعب قدمه بعد متابعة لتمريرة رأسيه من مواطنه إسلام سليماني في الدقيقة 40، وهو هدف “صنع في الجزائر” بالتخصص لهذا الثنائي، كما أنه الهدف الثالث لمحرز في الشامبيونزليج.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى (9 نقاط) محققا العلامة الكاملة في ثلاث مباريات وصدارة المجموعة السابعة بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسيه كوبنهاجن (4 نقاط)، بينما تعادل بورتو البرتغالي مع كلوب بروج 1-1 في إطار ذات المجموعة.

لعب الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، بطريقة (4-4-2) معتمدا على كاسبر شمايكل، سيمبسون، مورجان، هوث، فوتشسن، محرز، كينج، درينكووتر، البرايتون، سليماني، فاردي.

في المقابل، لعب الدنماركي ستالي سولباكين، مدرب كوبنهاجن، بطريقة (4-4-2) معتمدا على تشكيلة مكونة من : اولسين، انكرسين، جورجنسين، يوهانسون، اوجوستينسون، فيربيتش، كفيست، ديلاني، توتيوه، سانتاندير، كورنلويس.

جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين حيث تمركز اللعب في وسط الملعب ولجأ كل فريق للتأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي حيث غابت الفرص حتى الدقيقة (16) عندما سدد سليماني كرة رأسية مرت بجوار القائم كأول فرصة في اللقاء.

اعتمد مدرب الضيوف على مصيدة التسلل التي سقط فيها لاعبو ليستر سيتي في 4 محاولات بواقع مرتين لمحرز ومثلهما لسليماني، علاوة على الهجمات المرتدة والتي من إحداها كاد الباراجوياني فيديريكو سانتاندير يحرز هدف التقدم لكوبنهاجن لولا براعة شمايكل في التصدي للكرة في الدقيقة (23) قبل أن يسدد السلوفيني بن يامين فيربيتش كرة جاءت في متناول شمايكل مجددا في الدقيقة (29).

نشط أداء أصحاب الأرض بعدما شعروا بخطورة هجمات الضيوف وأبعد دفاع كوبنهاجن تسديدة فاردي قبل أن يتصدى السويدي روبين أولسين، حارس كوبنهاجن، لتسديدة أخرى من نفس اللاعب في الدقيقة (32).

وبعد هدف ليستر، كاد كوبنهاجن يدرك التعادل عبر تسديدة المغربي يوسف توتيوه التي ارتطمت في مدافع ليستر ومرت فوق العارضة عند الدقيقة (43) تبعه زميله أندرياس كورنلويس برأسية قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة (44) لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الثعالب.

وفي الشوط الثاني، دخل ليستر سيتي بأداء افضل من الشوط الأول وكاد محرز يضيف الهدف الثاني إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة في الدقيقة (46)، تبعه درينكرووتر بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة (48).

ورد بن يامن بمحاولة للضيوف مرت بجوار القائم في الدقيقة (54)، تبعه أنكيرسين بتسديدة أخرى بعدها بدقيقة، في المقابل سدد فاردي كرة قوية لأصحاب الأرض أبعدها دفاع كوبنهاجن في الدقيقة (63)، ثم تسديدة لمحرز مرت بجوار القائم.

دفع مدرب كوبنهاجن بالبديل الدنماركي راسموس فالك ينسن على حساب بن يامن عند الدقيقة (66)، قبل أن يشارك يافولوفيتش على حساب يوسف تيوتوه في الدقيقة (85)، في المقابل شارك أوكازاكي على حساب فاردي، والأرجنتيني اولوا على حساب سليماني قبل النهاية بدقيقتين.

غابت الفاعلية عن لاعبي الفريقين خلال آخر ربع ساعة من اللقاء، وكانت أخطر الفرص عبر ويليام كيفست تصدى لها الحارس شمايكل، بينما مرت رأسية كورنلويس فوق العارضة، وأنقذ شمايكل فريقه من تلقى هدف بعدما تصدى بأعجوبة لتسديدة كورنلويس في الدقيقة الأخيرة.

كووورة

شام تايمز

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