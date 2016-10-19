بوفون وكوادرادو يمنحان يوفنتوس فوزاً صعبًا على ليون

اقتنص يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي من مستضيفه ليون الفرنسي فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في مباراة خاضها “السيدة العجوز” منقوصًا بسبب طرد ليمينا مع بداية الشوط الثاني.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الكولومبي كوادرادو في الدقيقة 76 وتصدى الحارس المخضرم بوفون للعديد من الكرات الخطيرة على رأسها ركلة جزاء في الدقيقة 36 ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد ليون عند 3 نقاط فقط في المركز الثالث.

المدرب أليجري عاد إلى طريقته المفضلة 3-5-2 بعدما تخلى عنها قبل أيام أمام أودينيزي ولكنه دفع بالفرنسي إيفرا في مركز قلب الدفاع بدلاً من المغربي بنعطية كما أعاد ألفيس وخضيرة وبيانيتش وهيجواين للتشكيلة الأساسية بعد إراحتهم في الدوري.

المباراة بدأت بسيطرة واضحة من قبل لاعبي يوفنتوس على مجريات اللعب وضغط لاعبوه بقوة منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن هدف التقدم يقرب الفريق من الحصول على النقاط الثلاثة ويحسم التأهل بشكل عملي للدور الثاني.

بمرور الوقت حاول لاعبو ليون التخلي عن اللعب الدفاعي نسبياً وحاولوا الوصول إلى مرمى بوفون ولكن الأمر لم يكن سهلاً في ظل مواصلة لاعبي يوفنتوس في الضغط والسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وصلت الإثارة قمتها في الشوط الأول في الدقيقة 35 بعدما تحصل ليون على ركلة جزاء بسبب خاطيء ساذج من بونوتشي أثناء لعب ركلة ركنية يتصدى لها لاكازيت ولكن العملاق بوفون يتصدى لها ليستمر التعادل السلبي دون أهداف.

واصل يوفنتوس الضغط بعدها ولكن الرعونة منعت لاعبيه من تسجيل هدف التقدم ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها كلا الفريقين الشوط الأول في ظل رغبة المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

الشوط الثاني بدأ بتحسن نسبي من لاعبي ليون وسط إرتباك وتراجع غير مبرر من قبل لاعبي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 54 يتعرض يوفنتوس لضربة موجعة بعدما تحصل لاعبه ليمينا على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم طرده ليستكمل فريقه اللقاء منقوصاً.

لم يتراجع يوفنتوس للدفاع بعد الطرد بل زاد الأمر من إصرار لاعبي يوفنتوس على تحقيق الفوز ولكن ظهر تأثير النقص العددي أثناء الهجمات المرتدة للفريق الفرنسي وعلى اللياقة البدنية والإرهاق.

ومع وصول الشوط لمنتصفه تراجع أداء لاعبي يوفنتوس بشكل واضح وظهر التعب على لاعبيه فأصبحت الهجمات المرتدة سلاحهم الوحيد للوصول إلى مرمى ليون الذي تجرأ لاعبوه كثيراً واستهدفوا الفوز بالنقاط الثلاثة كاملة.

واصل يوفنتوس تألقه وكان حائط الصد الذي تحطمت عنده كل هجمات ليون ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 76 ومن لعبة رائعة يمنح البديل كوادرادو التقدم لليوفي بعد مجهود فردي مميز يسدد بعدها في الزاوية الضيقة لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بهدف دون مقابل.

بعد الهدف اعتمد لاعبو يوفنتوس على تهدئة اللعب وتضييق المساحات من أجل الحفاظ على التقدم لتمر الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل.

كووورة

شام تايمز

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