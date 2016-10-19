أستراليا تنفي تعذيب اللاجئين بشكل ممنهج

رفض رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول ما قالته منظمة العفو الدولية بأن الانتهاكات وإساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في ناورو، يرقى إلى التعذيب المتعمد والممنهج.

وقال تيرنبول لإذاعة “إيه بي سي” المحلية الثلاثاء: “أرفض ذلك الادعاء جملة وتفصيلا، إنه خاطئ تماما”.

وكانت المنظمة قد اتهمت أستراليا في تقرير لها مساء الاثنين بإدارة “سجن في الهواء الطلق بالجزيرة المطلة على المحيط الهادئ، يقبع به أكثر من ألف طالب لجوء ولاجئ خلال الأعوام الثلاثة الماضية”.

وقالت آنا نيستات، مديرة الأبحاث في منظمة العفو، للصحفيين في سيدني الاثنين إن معاملة هؤلاء الأشخاص من جانب الحكومة الأسترالية يرقى إلى “التعذيب”.

وأضافت: “كل الخيوط التي جمعناها تجعلنا نخلص إلى أن المعاملة ترقى إلى التعذيب”.

وجدد تيرنبول الثلاثاء التزام حكومته بحماية الحدود بأسلوب يجمع بين “الرحمة” و”القوة”.

(DPA)

شام تايمز

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