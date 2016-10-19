تحديث جديد لحزمة البرامج المكتبية أوبن أوفيس المجانية

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تحديث حزمة البرامج المكتبية “أوبن أوفيس” Open Office المجانية إلى الإصدار 4.1.3 الجديد من أجل سد العديد من الثغرات الأمنية، التي قد تتيح للقراصنة إمكانية اختراق الكمبيوترات وتسريب البرمجيات الضارة عبر مواقع الويب الخبيثة.

وأوضح الخبراء الألمان أن الثغرات الأمنية منتشرة في جميع إصدارات “أوبن أفيس”، بما في ذلك الإصدار 4.1.2 المخصص للأجهزة المزودة بنظام “ماك أو إس إكس”، وكذلك الإصدار لينوكس كانونيكال أوبونتو الأجهزة المكتبية المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز.

ويعمل الإصدار الجديد من حزمة البرامج المكتبية على إصلاح بعض الأخطاء مع تحديث القواميس . ( DPA )

يمكن للمستخدم تنزيل الإصدار الجديد بشكل مجاني عبر موقع الويب (https://www.openoffice.org/download/).

شام تايمز

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