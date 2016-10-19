ألمانيا : نرحب بوقف القصف الروسي لحلب و لكن ذلك غير كاف

وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، هدنة وقف إطلاق النار المعلن عنها من جانب موسكو الخميس لمدة 8 ساعات بمدينة حلب السورية، غير كافية و«يمكن اعتبارها مجرد بداية»، مطالبا في نفس الوقت بتوسيع مدة الهدنة.

وصرح شتاينماير في بيان «نرحب بوقف الهجمات الجوية مؤقتا، ولكن 8 ساعات ليست كافية ولا تضمن مرور المساعدات الإنسانية الطارئة للأشخاص العالقين بشرق حلب».

وأشار إلى أن القيام بـ«ما أهو أكثر من ممكن» والقيام بالمزيد «هو أيضا واجب إنساني» وطالب في نفس الوقت «بوقف عمليات القصف في حلب»، وأضاف «أرحب بالجهود في نيويورك التي تقدمت في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة وبالوصول إلى تفاهم حول شروط وقف إطلاق النار».

وأعرب الوزير الألماني عن دعم بلاده لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ميستورا.

(EFE)

شام تايمز

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