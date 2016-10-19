جريمة بشعة في دمشق .. العثور على جثة شاب مقطوع الرأس بحي المزة

قالت شبكات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، انه تم العثور في أحد شوارع حي المزة بدمشق، على جثة شاب مقطوعة الرأس.

وتناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده بأنه تم العثور على الشاب محمد عبد الحي خزام أحد أبطال سوريا في كمال الأجسام، مقتولاً ومقطوع الرأس، في أحد شوارع حي المزة بدمشق بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة .

وأوضحت الصفحات أن خزام من خريجي كلية الطب، وكان أحد أبطال سوريا في كمال الأجسام، لافتة الى انه من حفظة القران الكريم.

ولم يتم توضيح سبب أو ملابسات القصة من قبل مصادر رسمية حتى الان.

وقبل ايام، أقدم شخص من سكان حي المزة، على إطلاق النار على ناطور أحد الأبنية السكنية في المنطقة، بعد مشادة كلامية نتيجة انقطاع مياه الشرب .

وكانت وسائل إعلام قالت في حزيران الماضي، انه تم العثور في أحد أحياء دمشق الشمالية على جثة مسؤول قضائي رفيع برتبة مستشار، وعليها آثار طعنات، بعد أيام قليلة من اختفائه في ظروف ملتبسة.

يشار إلى انه ومع بدء الأحداث في سوريا قبل حوالي 6 سنوات، انتشرت ظاهرة الخطف والقتل في مختلف المناطق، لأسباب سياسية أو مالية، الأمر الذي دفع، مدعوماً بعوامل عدة أخرى، إلى انشاء وزارة المصالحة الوطنية، الا ان الوزارة أكدت علناً عدم تدخلها بقضايا الخطف للأغراض المادية.

شام تايمز

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