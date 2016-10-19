الجبير : نناقش ” تغيير الموازين ” في سوريا عبر إرسال ” أسلحة فتاكة ” للمعارضة

قال عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن موضوع إرسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية يتم مناقشته مع شركاء المملكة في التحالف الدولي.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، حيث قال: “نحن نناقش هذه المسألة مع شركائنا بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهناك خطوات يتم اتخاذها، ولكن مجددا هذا أمر لن نعلن عنه على الهواء”.

وتابع قائلا: “إذا لم تجدي العملية السياسية نفعا، فإننا نعتقد أنه على المرء العمل على تغيير موازين القوى على الأرض، وهذا يمكن الوصول إليه فقط عبر زيارة حجم وقوة فتك الأسلحة المرسلة للمعارضة المعتدلة، وهذا أمر دعت له المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف”.

شام تايمز

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