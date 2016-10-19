قياديون من الفصائل المعارضة : نرفض الاستسلام أو الخروج من حلب بالمطلق

قال قياديون من المعارضة السورية يوم الثلاثاء إنهم يرفضون أي انسحاب للمقاتلين من مدينة حلب بعدما أعلنت روسيا وقف الضربات الجوية حتى يتسنى للمقاتلين المغادرة والتفرقة بينهم وبين المتشددين على حد قولها.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول السياسي لجماعة فاستقم وتتخذ من حلب قاعدة لها “الفصائل ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام”.

وقال الفاروق أبو بكر القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية بمدينة حلب إن مقاتلي المعارضة سيواصلون القتال.

وقال “نحن عندما حملنا السلاح بداية الثورة لندافع عن شعبنا الأعزل عاهدنا الله ألا نتركه حتى نسقط هذا النظام المجرم”.

وأضاف من حلب “لا يوجد أي إرهابي في حلب”.

(REUTERS)

شام تايمز

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