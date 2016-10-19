صحيفة الإندبندنت : قد يؤدي الصراع بين الولايات المتحدة و روسيا لحرب عالمية ثالثة

قد يؤدي الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا إلى حرب عالمية ثالثة بسبب عدم إيجاد حلول للصراع السوري، هذا ما حذرت منه تركيا.

وقالت صحيفة “ذي اندبندنت” البريطانية ان التوتر بين واشنطن وموسكو تصاعد بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حذرتا الأسبوع الماضي من فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وسوريا بسبب الحصار المستمر على مدينة حلب.

وقد أدانت روسيا الأحد تهديدات واشنطن “غير المسبوقة” بالتحضير لشن هجمات إلكترونية على القيادة الروسية بعد الاتهامات التي وجهتها ادارة اوباما الى موسكو بشن هجمات إلكترونية على منظمات سياسية أمريكية.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش “إذا استمرت الحرب بالوكالة بين الطرفين، وحتى أكون واضحًا فإنه سيكون هناك حرب بين أمريكا وروسيا في المستقبل”.

واضاف ان الصراع السوري قد يكون بداية لحرب عالمية ثالثة، وقد وضع العالم على بداية حرب اقليمية او عالمية.

وحذرت مسبقاً خلال هذا الشهر صحيفة روسية من أن الرئيس فلاديمير بوتين يلعب لعبة محفوفة بالمخاطر في الصراع السوري قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وكتبت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية ان القتال في سوريا قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مثل ما حدث عام 1962 في أزمة الصواريخ الكوبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المتحالف مع كوبا ضمن أحداث الحرب الباردة”.

(alquds)

شام تايمز

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