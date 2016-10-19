النرويج تنشر صورا لسفن روسية تبحر إلى سوريا لتعزيز الوجود العسكري الروسي

نشر الجيش النرويجي صورا لحاملة الطائرات الوحيدة للبحرية الروسية وهي تبحر مع مواكبة بحرية مهمة باتجاه سوريا حيث ستعزز الوجود العسكري الروسي.

والتقطت صور الاثنين للحاملة “الاميرال كوزنيتسوف”، ومقرها أصلا في سيفيرومورسك في بحر بارنتس، مع سبع سفن حربية في المياه الدولية قبالة النرويج، كما أعلنت الثلاثاء الكومندان اليزابيث ايكلاند، المتحدثة باسم مركز عمليات الجيش النرويجي.

وصرحت لوكالة “فرانس برس”: “أُبلِغنا أنهم في طريقهم إلى المتوسط”.

واعتبرت أنه “من غير المعهود أن نرى هذا العدد الكبير من السفن تبحر معا قبالة النرويج”. وأضافت: “لكن هذا هو نشاط قوات الدفاع النروجية كل يوم على مدار السنة: نتابع الأنشطة قبالة سواحلنا خصوصا السفن والطائرات الروسية”.

وأضافت أنه خلال إبحار مجموعة السفن الروسية قبالة سواحل النرويج ستتبعها فرقاطة من البحرية النروجية عن مسافة بعيدة تتولى بعدها سفينة من بلد آخر من حلف شمال الأطلسي هذه المهمة (الناتو). وأوضحت أن “التواصل جيد” مع السفن الروسية.

من جهته، أعلن الأسطول الروسي أن حاملة الطائرات تبحر إلى سوريا وعلى متنها عدة طائرات ومروحيات قتالية لتعزيز الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة.

والثلاثاء، أعلنت موسكو وقفا فوريا للغارات الجوية التي يشنها النظام السوري وروسيا على حلب.

شام تايمز

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