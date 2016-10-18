مواصلة تقدمها .. 13 كلم تفصل الثوار عن أكبر وآخر معاقل داعش بريف حلب

واصلت فصائل “درع الفرات” التابعة للجيش السوري الحر تقدمها في ريف حلب الشمالي، حيث سيطرت اليوم الثلاثاء على عدة قرى بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأفاد مراسل أورينت أن فصائل “درع الفرات” تمكنت اليوم من تحرير قرى وبلدات “الباروزة والغوز وبرغان وطنوزة والواش” جنوبي بلدة أخترين بريف حلب الشمالي، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، ليصل الثوار إلى مشارف مدينة الباب كبرى معاقل التنظيم في الريف الحلبي.

كذلك سيطر الثوار على قرى “العيون والسيد علي وتل مالد” جنوبي مدينة مارع في الريف الشمالي، والمتاخمة للمناطق التي احتلتها “قوات سوريا الديمقراطية” بقيادة “وحدات حماية الشعب” الكردية، ولا سيما مدينة “تل رفعت” وبلدات “حربل والشيخ عيسى واحرص”.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من سيطرة الثوار على بلدة “دابق” بريف حلب الشمالي، ذات الرمزية الدينية والعقائدية والدعائية المهمة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

شام تايمز

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