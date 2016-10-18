باعلان هدنة حلب .. مقاتلو المعارضة يرفضون الانسحاب ويتعهدون بمواصلة القتال

قال مقاتلون من المعارضة السورية, يوم الثلاثاء, إنهم يرفضون أي انسحاب من مدينة حلب, متعهدين بمواصلة القتال, وذلك على خلفية اعلان روسيا وقف الضربات الجوية حتى يتسنى للمقاتلين المغادرة والفصل بينهم وبين مقاتلي “النصرة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن زكريا ملاحفجي المسؤول السياسي لجماعة “فاستقم”, التي تأخذ من حلب قاعدة لها, ان “الفصائل ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام”.

من جانبه قال القيادي في حركة “أحرار الشام” الإسلامية بمدينة حلب الفاروق أبو بكر إن “مقاتلي المعارضة سيواصلون القتال”.

وأضاف الفاروق “نحن عندما حملنا السلاح بداية الثورة لندافع عن شعبنا الأعزل عاهدنا الله ألا نتركه حتى نسقط هذا النظام “, نافيا وجود “اي ارهابي في حلب”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال, في وقت سابق من اليوم, ان الهدنة التي اعلنت عنها موسكو امس في مدينة حلب والتي ستدخل حيز التفيذ يوم الخميس المقبل , تهدف الى فصل المعارضة عن “النصرة”.

وجاء ذلك بعد ساعات من اعلان المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان وقف اطلاق نار دائم في حلب ممكن, ولكن بشروط منها اخراج “النصرة” من الاحياء الشرقية , كما ان الامر يتطلب موافقة اطراف متعددة.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف الطيران السوري والروسي قصف مواقع الفصائل المسلحة, منذ الساعة العاشرة صباحا من اليوم الثلاثاء, في مدينة حلب, قبل وقف مقرر للقتال لأغراض انسانية اعتبارا من الخميس المقبل.

ومن المقرر ان تدخل “هدنة انسانية” في حلب مدتها 8 ساعات حيز اتنفيذ اعتباراً من الخميس المقبل, بحسب مااعلنته الدفاع الروسية, من أجل السماح للمسلحين والمدنيين بالخروج من المدينة, في حين وصفت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الهدنة بانها “خطوة ايجابية”, لكنها المدة “غير كافية”.

شام تايمز

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