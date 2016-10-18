البالونات المتفجرة جديد السوريين للحد من غارات الطائرات الحربية

مع سياسة القتل العشوائي التي يتبعها الطيران الحربي لقوات النظام منذ بداية العام 2013، وطيران الروس منذ أكثر من عام، كان لابد من البحث عن حلول للحد من تأثير كل أنواع القتل بالطيران الحربي، ومنعه عن السوريين، فكانت فكرة الصواريخ العشوائية بداية التجربة، وآخر ما وصل إليه السوريون هو الألغام الجوية.

تقوم الألغام الجوية على مبدأ وضع صاعق ضمن بالون خفيف يطير على ارتفاعات عالية جداً ضمن مدى الطائرات الحربية، ومعلوم أن الطائرات الحربية تعمل على مبدأ التوربين، والذي يقوم بشفط الهواء وبكميات كبيرة، مما يعني شفط البالونات من على مسافات بعيدة، ودخولها إلى محرك الطائرات الحربية.

ويتم وضع أدوات حادة مع البالونات والتي تطير عالياً في الجو، بعد وضع كميات كافية من غاز الهيدروجين خفيف الوزن فيها، وكذلك نشر عشرات البالونات الهوائية والمعبأة بغاز الهيدروجين، في أوقات مرور الطائرات الحربية.

وفي حديث خاص لـ “كلنا شركاء”، قال أبو الفداء أحد الخبراء في تصنيع غاز الهيدروجين: “نقوم بإنتاج غاز الهيدروجين منزلياً، وذلك بإضافة بعض المواد الكيمياوية إلى برادة الألمنيوم، ومن ثم نحصل على غاز الهيدروجين الخفيف”.

وأردف: “نقوم بملء البالونات بغاز الهيدروجين بعد وضع أدوات حادة داخلها، ومن ثم تركها لترتفع في أماكن يتوقع مرور الطائرات الحربية فيها، وعندما تمر الطائرة الحربية فوق المنطقة المستهدفة، يتم شفط البالونات، وبالتالي دخول مواد صلبة وحادة داخل المحرك التوربيني، ولاسيما بعد وضع صواعق لكل بالون، مما يتسبب بانفجار في شفرات المحرك التوربيني، وبالتالي حدوث خلل في محرك الطائرات الحربية، قد يعطل الطائرة بشكل تام، أو يدفع الطيار إلى الهبوط بشكل اضطراري”.

ومن جهته، قال “الشيخ أحمد” أحد المراصد العسكرية في ريف إدلب، لـ “كلنا شركاء”: “لدى تنصتنا على مكالمات أحد الطّيارين قبل أسبوع قال لقد حدث لدي خلل فني في الطائرة، وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار الشعيرات في حمص، وطلب من مطار حماة الهبوط الاضطراري، وقال بأن السبب هو ابتلاع محرك الطائرة جسماً غريبا، وبالفعل هبطت الطائرة الحربية من نوع سيخوي 24 اضطرارياً في مطار حماة العسكري”.

أساليب جديدة يبتكرها السّوريون يوماً بعد يوم، وربما كانت بدائية في أغلبها ولكنّهم لايزالون يبحثون عن سبب يوقف آلة القتل الروسية والسورية بعد عجز العالم عن إيقاف محنتهم، ويتساءل السّوريون إلى أي مدى يمكن لوسيلة بسيطة أن توقف آلة حديثة ومعقّدة؟

شام تايمز

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