بدءاً من الأربعاء ولعشرة أيام … الانترنت بسوريا سيشهد بطئاً ملموساً لهذه الأسباب

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، يوم الثلاثاء، أن خدمة الانترنت في سويا ستشهد بطئاً ابتداء من 19 تشرين الأول الحالي وحتى 28 منه، بسبب أعمال صيانة طارئة للكبل البحري المغذي للمنطقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ان أحد الكوابل الدولية الرئيسية المغذية للانترنت في سوريا وأغلب دول المنطقة يتعرض منذ فترة لأعطال متكررة ومفاجئة تحدث من فترة لأخرى، ما استدعى قيام الشركة المشغلة للكبل البحري وبشكل طارئ وعاجل القيام بأعمال صيانة فورية وغير متوقعة.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي لتوقف الكبل طيلة مدة الإصلاح المتوقعة، والتي ستمتد من 19 حتى 28 تشرين الأول.

وبينت الشركة ان هذا الكبل يستوعب حوالي 60% من السعة الدولية للانترنت في سوريا، ما سيؤدى حتماً إلى انخفاض مستوى جودة الإنترنت وتأثرها سلباً بشكل ملموس.

ووعدت الشركة بأنها ستعمل مع المشغلين الدوليين لتأمين مسارات دولية بديلة تضمن إعادة خدمة الإنترنت إلى طبيعتها بالسرعة القصوى..

يشار إلى أن خدمة الانترنت في سوريا تعاني في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة وضعف في الشبكة.

وسبق للشركة السورية للاتصالات ان اعلنت عن ايقاف خدمة الانترنت للقيام بتحديثات على الشبكة.

وتكرر انقطاع خدمات الانترنت عن البلاد مرات عدة منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes