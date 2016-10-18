بالفيديو.. روبوت يتصبب عرقاً بعد قيامه بتمرين الضغط

اكتشفت جامعة يابانية طريقة جديدة للحفاظ على برودة أحد روبوتاتها أثناء قيامه بتمرين الضغط وذلك بجعله يعرق.

وبحسب “التليجراف” فإن المهندسين بالجامعة ابتكروا تقنية، بديلة للمراوح التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المماثلة، لتبريد محركاتها، حيث إن الروبوت لا يوجد به مساحات او فراغات لوضع مراوح خاصة بالتبريد، فصنعوا له فجوات صغيرة في إطاره، تسمح للماء بالتسرب إلى الخارج مما يبرد المناطق الأكثر احتمالا لارتفاع درجة حرارتها.

كما تسمح التقنية الجديدة للروبوت “كينغورو” بالعمل لفترات طويلة دون ارتفاع درجة حرارته، وهي تقنية شبيه “بالتعرق” في الإنسان.

أدت التقنية الجديدة للروبوت باستمراره في أداء تمارين الضغط لمدة 11 دقيقة متتالية، كما يمكنه الركوض لنصف يوم، على تعرق نصف كوب من الماء.

شام تايمز

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