مصدر روسي: القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس لمدة 49 عاماً وليست لأجل غير مسمى

كشف مصدر في البرلمان الروسي أن مدة الاتفاقية الروسية السورية لإقامة قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة في ميناء طرطوس السوري تبلغ 49 عاما.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المصدر قوله: “اتفاق طرطوس لن يكون لأجل غير مسمى، الحديث يدور عن 49 عاما”.

وتوقع المصدر إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب (الدوما) الروسي للمصادقة عليها في غضون شهر.

وكان السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش قد أعلن أن شروط إنشاء القاعدة الدائمة في ميناء طرطوس ستكون شبيهة بالشروط التي تستخدم على أساسها قاعدة “حميميم” الجوية، بحسب ما أوردت روسيا اليوم.

وأوضح السيناتور الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، أن استكمال المصادقة على الاتفاقية بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة “حميميم” الجوية بريف اللاذقية، من شأنه أن يؤدي لتسريع وتائر عملية إعداد الاتفاقية الخاصة بقاعدة طرطوس، للمصادقة عليها من قبل البرلمان الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستقدم إلى البرلمان قريبا الوثائق الخاصة بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري، حيث يقع في الوقت الراهن مركز الإمداد المادي والتقني الروسي.

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول على القانون الخاص بالمصادقة على اتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في أراضي سوريا إلى أجل غير مسمى.

شام تايمز

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