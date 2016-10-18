الآلاف يودعون ابنة العداء الأمريكي تايسون جاي

ودع آلاف الأشخاص، مساء الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، ابنة العداء الأمريكي تايسون جايإلى، إلى مثواها الأخير، التي لقت حتفها بطلق ناري، أول أمس الأحد.

وقال جاي، خلال مراسم تأبين ابنته، في ولاية كنتاكي: “أريد أن يجمع الحب بينكم، وأن تعيشوا في سلام، وأن يقوم كل منكم بحماية الآخر. هذا ما كانت ترغب فيه ترينتي (ابنته)”.

وأعرب العداء الأمريكي، بطل العالم في سباقات 100، و200 متر، عام 2007، عن شكره وامتنانه لمن حضروا مراسم تأبين ابنته.

ولقت ترينتي جاي “15 عامًا”، حتفها أول أمس الأحد، أمام أحد المطاعم، أثناء تبادل لإطلاق النار. وأطلقت الأعيرة النارية من سيارتين، ولكن قوات الشرطة تعتقد أن الضحية لم تكن داخل أي منها.

وشارك الحاضرون، في تأبين الفتاة الصغيرة بحمل الشموع والبالونات، وارتدى الكثير منهم ملابس، تكتسي باللون الأورجواني، اللون المفضل لـ ترينتي.

وأضاف جاي، الذي شارك في الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة، وفاز في أولمبياد لندن 2012 بالميدالية الذهبية في سباقات 400 متر تتابع، بيد أنه حرم من هذه الميدالية في وقت لاحق؛ بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات.

ونقلت الفتاة بعد تبادل إطلاق النار، إلى أحد المستشفيات، الذي توفيت فيه على الفور بسبب معاناتها من إصابات خطيرة.

وألقت الشرطة، القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، سيمثلون في الأسبوع المقبل، أمام إحدى المحاكم.

شام تايمز

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