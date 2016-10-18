“متل المنام”.. ألبوم موسيقي يحمل صوت السوريين وآمالهم بانتهاء الحرب

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنتاج ألبوم موسيقي بعنوان “متل المنام” يحمل فيه صوت السوريين وآمالاهم بانتهاء الحرب.

ويتضمن الألبوم, بحسب المفوضية, خمس أغان بأصوات سورية يعبرون من خلالها عن “معاناتهم وصمودهم تحت وطأة الحرب في سوريا”.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب مفوضية اللاجئين في دمشق فراس الخطيب “يحتوي ألبوم متل المنام على أغانٍ لسوريين يعبرون فيها عن نضالهم وانتصارهم على ظروف الحرب القاهرة، وعن أحلامهم وآمالهم بمستقبل آمنٍ ومزدهر”.

وأضاف الخطيب ان “المفوضية تبنت هذا العمل إيماناً منا لأن الموسيقى لغة عالمية قد تساهم في تعريف العالم بقضايا الأزمة الإنسانية في سوريا والجهود المنقذة للحياة التي تبذلها المفوضية وشركاؤها الإنسانيون في مساعدة السوريين على النجاة من هذا النزاع وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً”.

وحول هدف المفوضية من إنتاج الألبوم الموسيقي أوضح الخطيب “نأمل أن يساهم هذا العمل في إيصال صوت السوريين المتضررين من هذه الحرب، ونرحب بكل جهد مبذول لنشر هذا العمل وإيصال كلمة السوريين للعالم”.

وعمل على إنتاج هذا الألبوم موسيقيون وكتّاب سوريون في دمشق، وحمل عنوان “متل المنام” ,فيما صورت أغنية واحدة من الألبوم بعنوان “مين اللي قال”، واستخدم في الفيديو صور فوتوغرافية من أرشيف مفوضية اللاجئين، لسوريين اضطروا للنزوح داخل سوريا أو لجأوا إلى دول الجوار في المخيمات أو إلى أوروبا عبر البحر. فيما صورت مقاطع أخرى في إحدى البلدات السورية المدمرة جرّاء الحرب.

شام تايمز

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