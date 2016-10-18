بيبسي تعلن نيتها خفض نسبة السكر بمشروباتها

اعلنت شركة “بيبسي” امس الاثنين ، انها ستخفض كمية السكر في مشروباتها الغازية حول العالم، وذلك بحلول العام 2025 ، في خطوة تهدف الى مواجهة مشكلات من بينها البدانة وتغير المناخ.

ونقلت وكالات انباء عن الشركة قولها ان ” ثلثي مشروباتها على الأقل سيحتوي على 100 سعرة حرارية أو أقل من السكر المضاف لكل 12 أوقية (أونصة) بحلول عام 2025 بعد أن كانت 40% من مشروباتها تحتوي على هذا القدر”.

وقال كبير علماء الأبحاث والتطوير في بيبسي محمود خان “لقد تقدم العلم” , مضيفا ان “الامر لا يتعلق بالمحليات بل بفهم مكونات النكهة وامتلاك المعرفة والحصول عليها”.

وتعتزم بيبسي تنفيذ الخطوة بإنتاج المزيد من المشروبات التي تخلو من السعرات الحرارية أو التي تحتوي على نسبة ضئيلة منها، إلى جانب إدخال تعديلات على المشروبات الموجودة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض الشركة وغريمتها شركة كوكاكولا لضغوط متزايدة من خبراء الصحة والحكومات التي تلقي عليهما باللوم في تفشي البدانة ومرض السكري.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت مؤخرا، الى فرض ضرائب على المشروبات المحلاة , كما فعلت فرنسا والمكسيك للحد من الاستهلاك وتحسين الصحة، فيما يعارض قطاع المشروبات الغازية فرض مثل هذه الضرائب.

وتحقق شركة بيبسي 12 بالمئة من عائداتها السنوية التي تصل إلى 63 مليار دولار من مشروب الكولا الذي تنتجه, كما تحقق 25 بالمئة من العائدات من المشروبات الغازية مثل ماونتين ديو , بينما تحصد باقي إيراداتها من المياه والعصائر من بينها “تروبيكانا” بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة مثل الحمص وسلطة الأفوكادو المكسيكية “الغواكامولي”.

يشار الى ان شركة بيبسي تسعى لتحقيق اهداف عدة من ضمنها ,خفض نسبة الصوديوم والدهون المشبعة وذلك بحلول العام 2025 ، و تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 15% في المناطق التي تعاني من نقص المياه في العام 2025 ، كما تسعى ايضا الى خفض لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في سلسلة إمدادات الشركة بنسبة 20% بحلول عام 2030.

شام تايمز

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