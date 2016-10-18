وزير التجارة الداخلية : دعم تمويني نقدي لكل عائلة.. والخبز «أبيض» بداية تشرين 2

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى إلكترونية وسيكون الدعم مالياً، موضحاً أن البطاقة ستكون عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة.

وأكد الغربي من تحت قبة مجلس الشعب أمس أن الوزارة تمكنت من تأمين احتياطي لمخزون القمح الإستراتيجي لعدة أشهر قادمة وستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى 80 بالمئة ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة بداية الشهر القادم.

وخلال الجلسة وجه أعضاء في المجلس انتقادات للوزارة أبرزها ضرورة ضبط الأسعار ولاسيما المواد الغذائية والسماح بالاستيراد المباشر منعاً للاحتكار وإلغاء دور الوسيط، مشددين على ضرورة إعادة الختم على أسطوانات الغاز منعاً من سرقتها.

من جهته أشار النائب مجيب الدندن إلى عمل الوزير والفقاعات الإعلامية التي يقوم بها، كمعاقبة مراقبي التموين وتحويلهم للأمن الجنائي ومن ثم إلى القضاء، بعد ذلك يتم إخلاء سبيلهم مباشرة، مؤكداً أن هذا الإجراء مرفوض.

وخلال مداخلة له أكد الدندن أن الأسعار في مؤسسات التدخل الإيجابي مرتفعة أكثر من الأسواق والسبب تسليمها للأسف إلى مستثمرين.

الوطن

شام تايمز

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