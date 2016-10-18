علماء بريطانيون يكشفون عن أخطار قاتلة للعطور

هز علماء بريطانيون كل المعجبين بالعطور بتصريحاتهم حيث اتضح لهم أن الروائح قد تسبب ضررا خطيرا لصحة الإنسان.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة عن طريق دراسة تقنية إنتاج العطور حيث تستخدم في صناعتها عناصر كيميائية مختلفة قد تلحق ضررا بصحة الإنسان.

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية ، تلك الحالات التي تتصف بخطورة قصوى تترافق بأنواع من الإكزيما والتهابات الجلد، علما بأن من يستنشق روائح العطور قد يتضرر مع من يتعطر بها ، ويترافق هذا النوع من التسمم بالسعال وسيلان الدموع والصداع والدوخة والغثيان والقيء.

وينصح العلماء بوضع قليل من العطر على المعصم ومراقبة مفعوله بعد تناول قهوة قبل شرائه، وذلك تجنبا لوقوع أعراض جانبية غير مرغوبة ، كما ينصح الباحثون بعدم التباخُل وشراء منتجات متميزة بجودة عالية في محلات محترمة.

شام تايمز

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