تعرف على حيلة قطعة النقود بالثلاجة لوقاية الطعام من الفساد

قد يعرّض الغياب الطويل عن المنزل اللحوم وبعض الأطعمة المحفوظة في الثلاجة للتلف جراء انقطاع الكهرباء أحيانا، ولذلك تجب معرفة مدى صلاحية الطعام المحفوظ في الثلاجة.

ولأن ذوبان اللحوم وإعادة تجميدها قد يؤدي الى التسمّم الغذائي، وجب الحذر من تعرض الطعام للذوبان لفترات طويلة.

ولأجل معرفة ما إذا كانت هذه الأطعمة صالحة أم لا جراء انقطاع الكهرباء، سنقدم إليك حيلة بسيطة للغاية ستحول دون تخلّصك من الأطعمة الموجودة في الثلاجة بسبب عدم معرفتك مدى صلاحيتها وما إذا كان انقطع التيار الكهربائي في غيابك، يمكنك أن تستخدمها قبل غيابك عن المنزل لفترة طويلة.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، تتمثل الحيلة في وضعك كوب من الماء في الثلاجة (الفريزر) حتى يجمد الماء فيه، ثم وضع عملة معدنية على سطح الماء المتثلج، وسيكون ذلك كفيلا بمعرفتك لمدى صلاحية الطعام.

فإذا ظلت القطعة المعدنية في أعلى الكوب أو في وسطه فذلك يعني أن التيار الكهربائي لم ينقطع وأن الأطعمة المحفوظة في البرّاد ما تزال في حالة جيدة وصالحة للأكل، أما إذا وجدتها في أسفل الكوب فسيكون عليك رمي الأطعمة على الفور لأن هذا يعني أن التيار انقطع في غيابك وأن الماء تعرّض للذوبان في هذا الوقت والأطعمة كاللحوم مثلا لم تعد طبعًا صالحة للأكل.

شام تايمز

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