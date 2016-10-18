«العقاري» يرفع سقف السحب من الصرافات من 25 ألف ل.س إلى 40 ألف دفعة واحدة

كشف مدير المصرف العقاري أحمد العلي عن رفع المصرف لسقف السحب الواحد في الصرافات الآلية إلى 40 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 25 ألف ليرة سورية وذلك لجميع المتعاملين لدى المصرف دون الحاجة إلى التقدم بطلب رفع سقف، وذلك بعد الانتهاء من الفترة التجريبية التي قام بها المصرف على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وبيّن العلي أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف الضغط عن الصرافات وتخفيف العبء عن المواطنين، وخاصة بعد الزيادة الحاصلة على الرواتب بعد زيادة التعويض المعيشي الأخيرة.

وضمن الخطوات التي يقوم بها المصرف لحل مشكلة ازدحام الصرافات كشف العلي عن عمل المصرف على فتح ثلاثة مراكز أحدها بساحة يوسف العظمة ويحوي 22 صرافاً ومركز في منطقة البرامكة يحوي 6 صرافات ومركز في منطقة المزة يحوي 6 صرافات، ويستمر عمل هذه الصرافات خارج أوقات الدوام الرسمي وحتى الساعة السابعة مساءً.

موضحاً أنه وبهدف الحصول على فعالية قصوى من الصرافات تم الاتفاق مع جامعة دمشق ليتم تخديم الصرافات في منطقة البرامكة بالتغذية الكهربائية عبر مولدات الكهرباء في الجامعة في فترات التقنين وحتى الساعة السابعة، على حين سوف يتم تخديم الصرافات في منطقة المزة من خلال الطاقة الشمسية.

مبيناً أنه بالإضافة إلى نقاط البيع التي يتم العمل على افتتاحها في فروع المصارف العامة لتخديم صرف الرواتب للمتعاملين الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، تم الطلب من فروع المصرف بتبسيط إجراءات القبض من خلال فروع المصرف بموجب شيكات داخلية، أو بموجب بطاقات الصراف عن طريق نقاط البيع pos،

مشيراً إلى قيام المصرف مؤقتاً بإجراء صيانة للصرافات التابعة للمصرف ليتاح وضع أكبر عدد ممكن من الصرافات التابعة للمصرف في الخدمة إضافة إلى إجراء إعادة توزيع الصرافات جغرافياً بما يتيح أكبر توزع جغرافي ممكن.

الوطن

شام تايمز

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