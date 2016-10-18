النجمة ليندسي لوهان تتعرى بافتتاح ناديها الليلي بأثينا

يبدو أن نجمة الفضائح “ليندسي لوهان” (30 عاما) تجاوزت تماما الأزمة التي سببتها لها علاقتها بالمليونير الروسي “ايغور تارابازوف” الذي أوسعها ضربا في مقاطع انتشرت على الإنترنت.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، نشرت لوهان صورة لها عارية على انستغرام احتفالا بافتتاح ناد ليلي يحمل اسمها في “أثينا”، لكنها حذفتها بعد دقائق ونشرت مكانها صورا من الحفل.

الملهى الذي اشتراه صديقها الجديد رجل الأعمال اليوناني “دينيس باباغيورغيو” فتح أبوابه للمرة الأولى ليلة السبت في العاصمة اليونانية، بحضور عدد كبير من الصحفيين الذين انتقلوا إلى المكان خصيصا للقاء “ليلو” وطرح بعض الأسئلة عليها.

وبدت لوهان أنيقة وسعيدة أمام عدسات المصورين قبل أن تستأذن منهم للالتحاق بصديقها.

شام تايمز

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