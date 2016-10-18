تطبيق فيس بوك الجديد ينقل مقاطع الفيديو إلى التلفزيون

يتيح تطبيق فيس بوك لأصحاب أجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام “آي أو إس” إمكانية بث بيانات الفيديو من شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة إلى أجهزة التلفزيون، وذلك بعد أن قام المطورون بدمج واجهة أبل “آيربلاي” و”غوغل كاست” في التطبيق.

ولكي يتمكن المستخدم من الاتصال بأجهزة التلفزيون المتصلة، مثل تلفزيون أبل أو جهاز غوغل كروم كاست، والتي تدعم هذه الواجهات، فإنه يتعين على المستخدم النقر على أيقونة التلفزيون في الركن العلوي جهة اليمين.

ومن المقرر أن تطلق شبكة فيس بوك إمكانية بث بيانات الفيديو في التطبيق المخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بنظام غوغل أندرويد.

( DPA )

شام تايمز

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