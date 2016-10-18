إنتر ميلان يُغرِّم إيكاردي بعد واقعة “100 مجرم أرجنتيني

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، تغريم مهاجمه ماورو إيكاردي، على خلفية اشتباكه مع الجمهور، مع استمراره قائدًا للفريق، وعدم سحب شارة القيادة منه.

كان الأرجنتيني مارور إيكاردي، أصدر كتابًا قبل أيام، يحكي فيه مشواره مع الكرة، وذكر خلاله واقعة اشتباكه مع الأولتراس، قبل عامين.

وذكر إيكاري، أنه عقب الخسارة من ساسولو، منح قميصه لطفل في المدرجات، لكن قائد الأولتراس، أخذه عنوة وألقاه في وجهه، ما دفعه لتهديده بإحضار 100 مجرم أرجنتيني؛ للتعامل معهم في حالة تهديده مستقبلاً.

الأمر، أثار غضب الجماهير، قبل لقاء كالياري أمس الأحد، في الدوري الإيطالي، وهتفت ضد إيكاردي، وطالبت بسحب شارة القيادة منه.

واجتمع اللاعب اليوم الإثنين، مع مسئولي النادي، الذين قرروا توقيع عقوبة مالية عليه، بحسب ما تنص اللائحة الداخلية، وعدم التطرق نهائيًا لسحب شارة القيادة، الذي طالبت به الجماهير.

من جانبه، قدَّم اللاعب، اعتذاره عما حدث، مطالبًا الجميع بفتح صفحة جديدة، وعدم النظر للماضي بكل أحداثه.

كووورة

شام تايمز

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