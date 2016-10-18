صحيفة كتالونية: الغيرة تداهم راموس بسبب الرواتب الفلكية

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، أن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، يريد أن يكون صاحب ثاني أعلى راتب في الفريق، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان راموس جدد عقده مؤخرًا مع ريال مدريد حتى عام 2020 مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، وشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم هذا الراتب الكبير، إلا أن راموس، وبعد التجديد لتوني كروس براتب خيالي، واقتراب التجديد لجاريث بيل براتب قد يصل إلى 16 أو 17 مليون يورو، فإن قائد الفريق يريد زيادة راتبه لكي يكون ثاني أعلى أجر في الفريق.

يذكر أن راموس مطلوب في عدد من الأندية الإنجليزية، خصوصا مانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي.

كووورة

شام تايمز

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