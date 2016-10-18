ضربة العمر .. القبض على سوري لسرقة محل صرافة يالكويت

قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن السلطات الأمنية في الفحيحيل، ألقت القبض على المتسلل إلى محل صرافة قبل أيام، وكشفت أنه سوري الجنسية.

وأفادت الصحيفة، أن اللص نجح قبل أيام بالتسلل إلى شركة صرافة عبر فوهة فتحها في محل مجاور، وبعد أن فشل في فتح الخزينة، اكتفى بسرقة عملات قديمة.

وبعد أن ظن أنه كان بعيداً عن الأعين، وفق تعبير الصحيفة، فإن عناصر جنائية الفحيحيل، تمكنوا عبر تحرياتهم وتحليلهم لكاميرات المراقبة، من كشفه، وقالوا إنه سوري في العقد الثالث من عمره.

وألقي القبض على المذكور، واعترف خلال التحقيق معه بجريمته، لافتاً إلى أنه ظن بأنها ستكون “ضربة العمر”، بحسب الصحيفة.

شام تايمز

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