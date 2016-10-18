بالفيديو .. زبون يحطم بالخطأ أربع شاشات تلفزيون بمتجر بريطاني

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام رجل بتحطيم أربع شاشات تلفزيونية بالخطأ في أحد المتاجر المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية في مدينة برايتون البريطانية.

وأظهر التسجيل المصور الزبون وهو يتجول بالقرب من شاشات التلفزيون الضخمة بحثاً عن جهاز مناسب ليشتريه. وأثناء تفحصه إحدى الشاشات سقطت الشاشة على شاشة أخرى ما تسبب بسقوطها.

وكردة فعل على ما حدث شعر الزبون بالارتباك فتراجع إلى الخلف ليصطدم بشاشة ثالثة سقطت بدورها على شاشة بالقرب منها.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قال مدير صالة بيع الأجهزة الإلكتروني معلقاً على الحادث: “لقد شعرت بالصدمة الشديدة عندما وقع الحادث. لقد تضررت شاشتان مقعرتان من نوع سامسونغ وشاشتان من نوع باناسونيك”.

وقامت إدارة الصالة بحصر الأضرار الناجمة عن الحادث وتقدير ثمنها لكي تطالب بالتعويض من الزبون، ولم يتضح بعد إن كان الرجل قد دفع ثمن ما حطمه، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

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