ماذا قال الهندي الذي اشترى لوحة سيارة بـ 33 مليون درهم إماراتي؟

بعد أيام من شرائه لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم “5” مقابل 33 مليون درهم أي حوالي 9 ملايين دولار أميركي في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التقت “العربية.نت” – الموقع الإنكليزي – رجل الأعمال الهندي راج ساهاني في مقر شركته “آر إس جي” الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات، بمنطقة المارينا بدبي.

ساهاني الذي أحدث شراؤه للرقم المميز والذي استخدمه لاحقاً على سيارته الرولز رويس، جلبة صاخبة وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه يتفاءل بالرقم “9”، وما يؤكد ذلك شراؤه في وقت سابق لوحة مكونة من رقمين هما “27” أي بمجموع “9”.

كما أعرب ساهاني عن حزنه الشديد للضجة التي أعقبت شراءه للرقم المميز قائلاً: “لم أقم بشراء هذا الرقم من أجل الدعاية، وإنما بدافع المشاركة في العمل الخيري، وأنا أحب ذلك جداً، مؤكداً أنه ظل حريصاً على تكتم أمر أعماله الخيرية طوال الـ10 أعوام الماضية”.

وأضاف أنه اضطر حالياً وبعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مؤخراً، تكليف موظفيه بنشر كافة أسماء الجمعيات الخيرية التي كان ولا يزال يمولها.

وبحسب ما ذكرت قناة العربية ، أنفق ساهاني حتى الآن نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.

ومن منطلق ولعه بالأعمال الخيرية، شارك ساهاني في حفل عشاء بنوفمبر الماضي لصالح مؤسسة الجليلة لإجراء بحوث طبية، برئاسة الأميرة هيا بنت الحسين، حضره أكثر من 350 ضيفاً.

كما أنه أقدم بعدها على شراء لوحة لمركبة الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم المميزة والتي كانت تحمل كود “O” ورقم “9” بمبلغ 23.9 مليون درهم، أي حوالي 6.5 مليون دولار، بالمزاد العلني الأول الذي يتم فيه بيع لوحة مكونة من رقم واحد.

ومن جانبه، علق جنيد أحمد، وهو سمسار عقارات على الانتقادات التي انهالت على رجل الأعمال الهندي قائلاً: “لست أدري لماذا ينتقده الناس.. إن أفعاله تعد مدعاة للفخر في الخليج والهند أيضاً”.

وبدأ ساهاني الاستثمار بمجال العقارات في دبي عام 1996، ثم قرر عام 2006 الانتقال للعيش بها معتبراً إياها أفضل مدينة في العالم.

لكن ورغم حبه لدبي لم يتخل ساهاني عن جذوره الكويتية، حيث يسافر أسبوعياً للقاء أصدقائه هناك.

وفي نهاية اللقاء أشاد ساهاني بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مساعدة الملايين من المستثمرين.

أما بالنسبة لموضوع اللوحات المميزة، فقد وعد ساهاني بأن يفجر قريباً مفاجأة بهذا الصدد.

شام تايمز

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