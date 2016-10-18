ألمانيا : القبض على سوري حاول الوصول إلى بريطانيا باستخدام ” هوية ألمانية “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سوري يحمل هوية ألمانية، وذلك خلال حملة تفتيش على الطريق السريع ٥ (BAB 5) الواقع بين هيسن وبادن وبادن-فورتمبيرغ.

موقع “برس بورتال” الألماني، قال، إن الشرطة ألقت القبض على السوري (25 عاماً) عندما كانت تقوم بحملة تفتيش منتصف ليل السبت الماضي، في باص نقل دولي.

وانطلق الشاب من مدينة زيوريخ السويسرية، وكان متوجهاً إلى باريس، ومنها إلى بريطانيا.

وأفادت تحقيقات الشرطة بأن الشاب “زعم أنه وجد الهوية الألمانية في أحد الأسواق بإحدى مدن ولاية بادن-فورتمبيرغ”.

وتم تحويل الشاب إلى دائرة الهجرة الألمانية، بعد أن قال لهم إنه يريد طلب اللجوء في ألمانيا.

شام تايمز

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