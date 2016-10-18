طائرة ركاب بريطانية تفقد توازنها و تهبط اضطرارياً بلندن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لطائرة مليئة بالركاب تتأرجح في الجو بسبب عطل طرأ على نظام مكابحها، ما اضطر طيارها للهبوط اضطرارياً في مطار هيثرو بمدينة لندن.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تعطل نظام الهبوط في جناحي طائرة بوينغ 747 ما دفع طاقم الطائرة لتحذير ركابها الذين بلغ عددهم 293 راكباً، والطلب منهم عدم التحرك من أماكنهم لكي لا يؤدي ذلك إلى اختلال توازن الطائرة وسقوطها.

وبعد هبوط الطائرة اضطرارياً في مطار هيثرو، طلب طاقم الطائرة التي كانت تتوجه إلى شيكاغو من الركاب الحفاظ على الهدوء، والنزول من الطائرة ببطء في حال هبوطها بعنف على مدرج المطار، بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

ولحسن الحظ، هبطت الطائرة بسلام ولم يصب أحد بأذى في الحادث الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية. ويذكر بأن الركاب وطاقم الطائرة المؤلف من 17 شخصاً غادروا الطائرة فور هبوطها، وقامت فرق الصيانة بسحب الطائرة من المكان والبدء في إصلاحها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes