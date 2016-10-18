نجل كريستيانو رونالدو يبدأ مسيرته الكروية بعيدا عن ريال مدريد

فضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، انضمام نجله كريستيانو جونيور للعب ضمن صفوف نادي بوزويلو الإسباني، بدلا من الانضمام إلى النادي الملكي فريق والده.

وذكرت صحيفة إيلاف نقلاً عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كريستيانو جونيور نجل رونالدو بدأ مسيرته الكروية مع ناد صغير في إسبانيا هو بوزويلو بدلا من الانضمام إلى عملاق العاصمة الإسبانية الذي يلعب له والده.

وبحسب الصحيفة الكاتالونية فإن كريستيانو جونيور البالغ من العمر ست سنوات، خاض أول مباراة له مع فريق بوزويلو قبل حوالي أسبوعين، وساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2 على فريق كاريسكال، حيث سجل أحد الأهداف الأربعة، بحضور والده الذي تواجد في المدرجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو جونيور ارتدى القميص رقم 7 في المباراة، وهو نفس الرقم الذي يحمله والده سواء في النادي الملكي أو في المنتخب البرتغالي.

ووفقا للمصدر فإن انضمام كريستيانو جونيور إلى نادي بوزويلو بدلا من نادي ريال مدريد جاء بناء على طلب والده الذي يرغب بنجاح نجله بمفرده بعيدا عنه وعن ضغوطات وسائل الاعلام.

شام تايمز

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