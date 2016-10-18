ألمانيا : أكثر من خمسين ألف لاجئ قاصر دخلوا البلاد دون مرافق

أكدت مصادر رسمية ألمانية وجود ما لا يقل عن 51 ألف قاصر من اللاجئين القادمين إلى ألمانيا بدون مرافقة من أسرهم، وتأتي هذه الأرقام الحكومية بناء على استفسار وجه حزب الخضر وتتعلق بأوضاع اللاجئين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا يتواجد معهم أي مرافق من أسرهم أو حتى شخص مفوض من قبلهم، وتم رصدها حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2016.

ووفقا لمعلومات إخبارية فإن معظم اللاجئين القاصرين يتواجدون في ولاية شمال الراين فيستفاليا بواقع (11.051) لاجئا، ثم تأتي بعدها ولاية بافاريا (7330)، ثم ولاية فورتيمبيرغ (6825) بحسب ما نشرت مجموعة فونكة الإعلامية اليوم الاثنين (17 تشرين أول / أكتوبر 2016).

ووفقا لحزب الخضر فإن هناك اهتمام قليل بالنسبة لموضوع القاصرين اللاجئين في مكاتب استقبال وتسجيل اللاجئين.

(AFP)

شام تايمز

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