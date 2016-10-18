الأردن : تعيين خبير لتقدير أضرار تهجم الكبيسي على الشيخ محمد بن عبد الوهاب

عيَّنت محكمة الأردن خبيراً قانونياً، لتقدير الضرر الذي سببه الداعية أحمد الكبيسي بتهجمه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والوهابية، ووصفهم بـ “اليهود”.

ووفقاً لما نشرته صحيفة سبق السعودية اليوم الإثنين، سيتم النطق بالحكم على الكبيسي خلال الجلسة المقبلة، وبحسب للقانون الأردني فقد يصل الحكم إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية.

جاء ذلك خلال الجلسة القضائية الـ25 للنظر في الدعوى التي رفعها المحامي السعودي عثمان العتيبي، ضد الداعية وضد قناة دجلة الفضائية، إثر لقاء تلفزيوني بُثَّ العام الماضي، تهجم خلاله الكبيسي على الشيخ محمد عبدالوهاب والوهابية.

واتهم المحامي السعودي الكبيسي وقناة دجلة الفضائية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، والحث على النزاع بين الطوائف، وإهانة الشعور والمعتقد الديني، وذلك بموجب القرار الظني.

شام تايمز

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