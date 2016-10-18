تم تطهير أكثر من 1200 كم2 .. بيان من الجيش التركي حول تحرير بلدة دابق من داعش

قال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية إن تحرير بلدة “دابق” في محافظة حلب، من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، قطع الطريق أمام الهجمات بالقذائف الصاروخية التي يشنها التنظيم على تركيا.

وأورد البيان نتائج عملية “درع الفرات” في يومها الـ55، أمس الأحد، وأشار إلى أن الجيش السوري الحر، تمكن، عبر دعم مدفعي وجوي، من السيطرة على 9 بلدات تقع شرق مدينة “مارع”، بريف محافظة حلب الشمالي، وهي: “دابق” و”صوران” و”احتيملات” و”رسم الورد” و”صالحية” و”حميدية” و”تلالين”، و”حوار النهر”، و”أسنبل”.

وأفاد بأن العمل جارٍ على تطهير تلك المناطق من الألغام والمتفجرات يدوية الصنع، وأكد أنه مع السيطرة على بلدة دابق يكون خطر سقوط قذائف داعش على الأراضي التركية قد زال تماماً، كما تم تأمين الخط الحدودي بين كيليس وقارقاميش بشكل كبير.

وأفاد البيان أن 9 من عناصر المعارضة السورية قتلوا في عمليات الأمس، وجرح 24 آخرون، فيما قتل عدد كبير من عناصر تنظيم داعش، منهم 6 قتلوا في غارتين جويتين لطائرات التحالف على أهداف لداعش في أسنبل.

وأوضح البيان أنه مع عمليات أمس، بلغت المساحة التي سيطرت عليها قوات المعارضة السورية منذ بدء عملية درع الفرات، حوالي ألف و220 كيلومترا مربعا.

(ANADOLU)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes