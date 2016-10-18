المستشار العسكري لخامنئي : نحن لا نتدخل بالدول .. و لكن نظامنا هو ثورة إسلامية

صرح حسن فيروز آبادي المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي أن حضور المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا والعراق ودعم طهران للميليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان يأتي تماشيا مع أهداف “الثورة الإسلامية”.

وردا على سؤال لموقع فارس نيوز المقرب من الحرس الثوري الإيراني، قال : “نحن لا نتدخل ولا نريد توسيع أراضينا … لكن ما هو واضح أن نظامنا هو نظام ثورة إسلامية”، في إشارة إلى شعار تصدير الثورة الإيرانية الذي أطلقه المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني عام 1979.

وأضاف آبادي : “منذ اليوم الأول لانتصار الثورة، قال الإمام الخميني إننا سندافع عن المسلمين والمظلومين في العالم وهذه هي خصوصية التفكير الثوري والديني والإنساني”، على حد وصف رئيس أركان الجيش الإيراني السابق.

وأكد المسؤول الإيراني مرة أخرى دعم بلاده للميليشيات في العراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان محاولا القول بأنها لا تعد تدخلا حسب تعريف مبادئ “الثورة الإسلامية” في إيران.

(alarabiya)

شام تايمز

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