الموصل : البرزاني يعلن انتهاء المرحلة الأولى من معركة السيطرة

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرازاني اليوم الاثنين انتهاء المرحلة الأولى من معركة السيطرة على مدينة الموصل العراقية، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال برازاني في مؤتمر صحفي بمحور الخازر شرق الموصل إن المرحلة انتهت بسيطرة قوات البيشمركة على 200 كم من مساحات كان تنظيم الدولة يسيطر عليها.

ونقل موقع الجزيرة نت عن مراسله قوله إن المعركة ستستغرق 3 أسابيع، مشيراً أن البشمركة واجهت بعض جيوب المقاومة في إحدى القرى ولكنها أوشكت على السيطرة على كامل المنطقة.

وجاءت تصريحات البارزاني بعد ساعات من تقدم قوات البشمركة على محور الخازر والسيطرة على سبع قرى شرق الموصل مع بدء عملية السيطرة على المدينة.

وأوضح موقع الجزيرة أن المدفعية التابعة لقوات البشمركة تواصل قصف مواقع تنظيم الدولة من قمة جبل زردك بدعم من خبراء أميركيين.

من جهة أخرى، نقل موقع الجزيرة عن مصادر له قولها إن طائرات التحالف الدولي مستمرة في قصف مواقع تنظيم الدولة في جانبي المدينة منذ الإعلان عن بدء العمليات العسكرية فجر اليوم الاثنين.

ومن جهتها ذكرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة أن مقاتلات تابعة لقوات التحالف الدولي دمرت جسر الحرية الواقع على نهر دجلة، والذي يربط الأحياء الشرقية للموصل بالأحياء الغربية.

وتشارك في معركة السيطرة على الموصل قوات مختلفة يبلغ عددها الإجمالي 140 ألف مقاتل -منهم 35 ألفا من جيش النظام العراقي، يقاتلون في ثلاثة محاور، كما أن هناك ثمانية آلاف من الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب، في حين تبلغ قوات البشمركة نحو خمسين ألف مقاتل، إضافة إلى خمسة آلاف من الحشد العشائري، وعشرة آلاف من الحشد الوطني أو حرس الموصل؛ بحسب المتحدث باسم هذه القوات، بينما لا معلومات عن قوات الحشد الشعبي المشاركة في معركة الموصل، حسب الجزيرة نت.

شام تايمز

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