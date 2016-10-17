الغش والتهريب «شغّال» في أسواق ريف دمشق رسمياً منذ بداية العام: 193 طن غذائيات منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك

أظهرت بيانات الحصيلة التموينية في محافظة ريف دمشق أن دوريات حماية المستهلك ضبطت في المحافظة منذ بداية العام 130 طناً من مادة الدقيق التمويني المهربة ونحو 180 طناً من المواد الغذائية المغشوشة لجهة التلاعب بصلاحياتها التي غالباً ما تكون منتهية وغير قابلة للاستهلاك، إضافة إلى 8 أطنان من مادتي الزيوت والسمون و5 أطنان من مادة الألبان والأجبان المغشوشة والمخالفة وغير القابلة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط ومصادرة 35 ألف لتر من مادتي المازوت والبنزين.

بينما بلغ عدد الإعلانات المنفذة بحق المعامل والمستودعات المخالفة نحو 92 معملاً ومستودعاً منها 24 مستودعاً بمخالفات الغش والتدليس والنقص في بطاقة البيان وحيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود مواصفات وحيازة واستخدام الدقيق التمويني وحيازة مواد فاسدة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة لؤي السالم أنه تم وضع خطط وآليات مكنتها من متابعة عملها والحفاظ على أدوارها التي تقوم بها بل كانت حاضرة في الأسواق وبين الفعاليات التجارية والصناعية وحجم المواد والسلع المخالفة التي يتم ضبطها ومصادرتها ومتابعة إصدار النشرات التسعيرية ومدى الالتزام بها، حيث يجري تقسيم المحافظة إلى قطاعات وتوزيع عناصر حماية المستهلك عبر دوريات منتظمة على هذه القطاعات لضمان متابعة كل الأسواق والمناطق في المحافظة وفي هذا الإطار يظهر السالم أنه تم منذ بداية العام ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة وعينة تم سحبها حيث تجاوز عدد العينات المسحوبة للاشتباه في سلامتها 1370 عينة تبين جراء التحاليل التي أجريت لها أن 25% منها مخالفة،

مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة المخالفة في العينات المسحوبة يعود إلى وجود عناصر مختصين ومدربين في سحب العينات وعدم اتباع الأساليب العشوائية. بينما تم تنفيذ أكثر من 130 حالة إغلاق إداري بحق منشآت مخالفة وتمت إحالة 21 تاجراً وصاحب فعالية مخالفاً إلى القضاء موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة في حين بين أن إجمالي الضبوط المحالة إلى القضاء بحق تجار مخالفين تجاوزت 1150 ضبطاً وأن عدد التسويات التي قام بها الباعة والتجار الذين ارتكبوا مخالفات بلغ نحو 4100 تسوية.

كما بين أن عدد المخالفات المضبوطة بحق حيازة مواد منتهية الصلاحية والغش والتدليس في البضاعة ذاتها وعدم وجود بيانات ومواصفات على المادة بلغ 423 مخالفة.

وسجلت مخالفات الأفراد لجهة نقص الوزن وسوء صناعة الخبز وبيع الخبز بالعدد والبيع بسعر زائد 230 مخالفة تم تنظيم الضبوط الخاصة بها والإجراءات لمعالجتها.

إضافة إلى ضبط 290 مخالفة بحق وسائط النقل العامة من سرافيس وباصات وسيارات الأجرة العاملة على خطوط النقل في محافظة ريف دمشق وتم احتجاز 170 سرفيساً وباصاً منها وفي محطات ومراكز المحروقات وموزعي مادة المازوت والغاز تم ضبط 153 مخالفة بسبب النقص بالكيل والغش والتلاعب بالعداد ونزع الأختام الرصاصية وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بالمادة بالسوق السوداء حيث بلغ عدد السيارات توزيع مادة المازوت المخالفة 37 سيارة وعدد الصهاريج التي كانت تقوم بتهريب المحروقات 6 صهاريج.

وأكد السالم أن معظم المخالفات والتجاوزات المضبوطة تمت معالجتها عبر المتابعة وعدم الاكتفاء بتنظيم الضبوط التموينية وحجز المواد وأدوات الغش أو تنفيذ الإغلاقات الإدارية أو حجز السيارات الناقلة لهذه المخالفة خاصة حالات الاتجار بالمواد المدعومة.

واعتمدت المديرية منهج التوسع في التحقيق والتحري لمعرفة المسؤولين الحقيقيين وكل الشركات في ارتكاب المخالفات وضبطهم واتخاذ العقوبات والإجراءات الرادعة بحقهم لعدم تكرارهم لمثل هذه المخالفات. إضافة إلى وجود حالة التشاركية مع مديرية السياحة والصحة ومندوبي نقابة الصيادلة لمتابعة المخالفات في المطاعم والفنادق السياحية ومحال اللحوم والصيدليات.

الوطن

شام تايمز

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