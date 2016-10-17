القبض على مصري حاول ركوب طائرة إلى إيطاليا حاملاً خنجر

ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة القبض على مصري حاول الصعود لطائرة متجهة إلى إيطاليا حاملا خنجرا.

وقال مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة وفق ما نقلت قناة العربية ، إن الراكب أخفى خنجرا محظورا حيازته داخل حقيبته لدى سفره إلى إيطاليا، مضيفا أنه “أثناء إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران رقم 705 والمتجهة إلى ميلانو اشتبه مشرف تأمين صالة السفر في حقيبة الراكب ويدعى ع. ا. ويعمل تاجرا”.

وأضاف أنه “تم وضع الحقيبة على جهاز الفحص بالأشعة، حيث تبين وجود أجسام معتمة بداخلها. وتم فتح الحقيبة وعثر بداخلها على خنجر محظور حيازته ويمثل خطورة على سلامة الطائرة وركابها”.

من جهته، أنكر الراكب في البداية حيازته للخنجر، مؤكدا أنه يعود لصديق له طلب منه توصيله لأحد الأصدقاء في ميلانو، ثم اعترف في النهاية بملكيته له.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب، وتمت إحال الشخص للنيابة التي تولت التحقيق.

شام تايمز

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