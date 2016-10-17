طيران سنغافورة يحظر هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 7 على رحلاته

قالت شركة طيران سنغافورة إنها حظرت هواتف سامسونغ غالاكسي نوت 7 الذكية على كل رحلاتها وإنه لن يسمح بصعود أي راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها.

وكانت وزارة النقل الأميركية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر يوم امس السبت.

وسحبت شركة سامسونغ للالكترونيات هواتفها الذكية الرائدة “سامسونغ غالاكسي نوت 7″ من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقالت شركة طيران سنغافورة على صفحتها على فيسبوك إن هواتف سامسونغ غالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها إلى متن كل رحلاتها سواء مع الاشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر”.

شام تايمز

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