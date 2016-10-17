كالعادة .. دييغو كوستا يتلاسن و هذه المرة مع مدربه كونتي !

كالعادة، دخل المهاجم الإسباني دييغو كوستا في مشاجرة كلامية فوق أرضية الميدان هذه المرة لم تكن مع المنافس بل مع مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي حيث طالبه بتغييره في حال لم تعجبه طريقة لعبه.

وخلال مباراة تشلسي وضيفه ليستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، وتحديداً مع انتصاف الشوط الثاني من اللقاء، لام المدرب الإيطالي لاعبه الإسباني على تصرف قام به ليرد الأخير ويطالبه في أكثر من مناسبة بتغييره وإخراجه من الملعب.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، رفض المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا الاستجابة لطلب دييغو كوستا وأصر على إبقائه فوق المستطيل الأخضر حتى إعلان حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز البلوز على حامل لقب البريمير ليغ بثلاثية نظيفة.

وعقب المباراة، أوضح كونتي أنه أبقى على كوستا في الملعب حتى النهاية بسبب حاجته الكبيرة لحماسه الشديد لكنه كشف أيضاً أنه كان معرضاً لتلقي بطاقة صفراء فيما تبقى من دقائق في المباراة.

وشدد المدرب الإيطالي على أنه هو من يقرر في نهاية الأمر لأنه يتحمل المسؤولية في كافة المواقف قبل أن يخفف حدة اللهجة ويؤكد بأن دييغو كوستا دائماً ما يستمع للقرارات ويلتزم بها.

وبفوز تشلسي على ليستر سيتي، رفع البلوز رصيده من النقاط إلى 16في المركز الخامس خلف مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام وليفربول.

شام تايمز

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