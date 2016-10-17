يونانيون يرفضون التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس

أغلق محتجون يونانيون الطريق أمام مدرسة محلية في منطقة سالونيك للحيلولة دون انضمام أطفال من اللاجئين إليها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الشرطة اليونانية إنها استدعيت إلى قرية بروفيتي الواقعة على بعد 35 كيلومترا من سالونيك بعد إغلاق نحو عشرين شخصا مداخل المدرسة.

وواكبت الشرطة دخول نحو ثلاثين طفلا من أبناء اللاجئين إلى حرم المدرسة عبر مدخل بديل دون أن يسجل أي حادث. وصرخ بعض الأهالي “أطفالنا سيتعرضون للاغتصاب ومن سيتحمل المسؤولية؟ قيل لنا إن هؤلاء الأطفال أخذوا جرعات لقاح ولكننا لا نصدق ذلك”. وأكدت وزارة التربية أن الأطفال أخذوا اللقاحات اللازمة.

وأعرب عدد قليل من روابط الأهالي في مناطق يونانية أخرى عن اعتراضهم استخدام أطفال اللاجئين لمدارس اليونانيين بعد انتهاء ساعات الدوام.

وكان عشرون مدرسة على مستوى اليونان قد استقبلت 1500 طفل من أبناء اللاجئين في إطار برنامج حكومي لتوفير الدراسة بعد الظهر للأطفال القادمين من مناطق النزاعات والبلدان الفقيرة.

جرت المبادرة بهدوء في مختلف أنحاء البلاد ما عدا قرية بروفيتي في شمال البلاد.

يشار إلى أن نحو ستين ألف لاجئ موجودون حاليا في اليونان بعد إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي أمامهم منذ مارس/آذار الماضي.

(aljazeera)

شام تايمز

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